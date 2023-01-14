Четыре оккупанта получили от 10 до 12 лет тюрьмы за жестокое обращение с гражданскими на Черниговщине

Четырех российских оккупантов, которые жестоко обращались с гражданскими во время оккупации села Ягодного на Черниговщине, суд признал виновными в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). Им назначили от 10 до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде доказано, что обвиняемые в течение марта 2022, находясь в оккупированном селе Ягодное Черниговского района Черниговской области, незаконно проникли на территорию одного из домовладений.

При отрицательной температуре воздуха, угрожая расстрелом, они заставили главу семьи раздеться до нижнего белья с целью учитывать наличие татуировок и его возможной причастности к Вооруженным силам Украины.

Также они хотели унести его мобильный телефон. Потерпевший поначалу не признался, что у него есть мобильный. Обнаружив в личных вещах потерпевшего мобильный телефон, военные России обвинили его в сотрудничестве с ВСУ и применили к нему физическую силу.

Угрожая применением огнестрельного оружия, осужденные принудительно содержали семью из четырех гражданских, в том числе 6-летнего ребенка, в морозную погоду в неотапливаемом помещении погреба.

Также оккупанты врывались в другие дома мирных жителей, автоматными очередями хаотически стреляли по помещениям, в которых прятались люди с детьми. Затем их также принудительно помещали в подвал и удерживали в бесчеловечных условиях в течение нескольких суток без воды и пищи.

В порядке специального судебного разбирательства командир миномета одного из подразделений из российской федерации приговорен к 10 годам лишения свободы.

Заместителю командира взвода и двум рядовым военнослужащим назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.