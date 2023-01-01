Госдеп США: россия заплатила высокую цену за попытку захватить Соледар

Российские оккупанты заплатили высокую цену при штурме Соледара на Бахмутском направлении.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Ведант Патель.

По его словам, боевые действия в городе продолжаются, однако многомесячная кампания россии привела к огромным потерям в личном составе.

- Тысячи неподготовленных и плохо экипированных российских призывников были убиты, — сказал Патель.

Он отметил, что в Кремле также признали, что решение атаковать Соледар дорого обошлось.

- Мы собираемся и дальше плотно консультироваться с нашими украинскими партнерами и оценивать ситуацию, — резюмировал он.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак заявил, что ни одна из сторон не контролирует город Соледар. При этом бои за Соледар и Бахмут он назвал Верденским сражением 21 столетия.