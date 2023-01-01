В Совбезе ООН заявили, что Иран и КНДР планируют еще передать оружие рф

Иран и Северная Корея, которые уже передавали рф оружие и боеприпасы для ударов по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок, несмотря на запрет Совета безопасности ООН.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при Совбезе ООН Линды Томас-Гринфилд.

Представительница США подчеркнула, что люди в Украине сегодня страдают и гибнут из-за того, что Иран поддерживает рф.

"Мы считаем, что Иран сейчас рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет россии", - сказала представитель США.

Она призвала Тегеран сменить курс и не делать этих шагов.

Кроме того, по словам Томас-Гринфилд, Северная Корея публично заявляет, что не оказывает поддержки россии. Однако эта страна предоставляла оружие ЧВК «Вагнер», являющееся прямым нарушением другой резолюции Совбеза ООН.

"Мы обеспокоены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ЧВК", - добавила представительница США.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты осуждают действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от этих поставок и придерживаться резолюции СБ ООН. Посол также обратилась с призывом к членам Совбеза поддержать США по этому вопросу.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло убеждена, что россия не обнаруживает никаких признаков прекращения боевых действий в Украине.

«Война в Украине близится к своей годовщине, а конца боев и страданий не видно. Все время праздников вооруженные силы россии продолжают наносить удары по ключевым украинским городам», - сказала Дикарло.

В свою очередь постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что война против Украины является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.