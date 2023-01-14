Глава Минюста ФРГ выступает против создания трибунала ООН для россии

Министр юстиции Германии Марк Бушман скептически высказался о создании спецтрибунала ООН для расследования агрессии россии против Украины.
Об этом сообщает Augsburger Allgemeine .
По мнению Бушмана, создание спецтрибунала при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага), который он считает поистине «достижением».
«Есть много стран в Африке, которые говорят: если здесь что-нибудь случится, то Международный уголовный суд подойдет; но как только произойдет в Европе, вы хотите специальный трибунал», - сказал он.
Бушман также рассказал, что позиция федерального правительства по созданию трибунала еще не определена.
«Мы проводим эти обсуждения в тесной координации с нашими партнерами и привлекаем учреждения, которые уже проводят расследование», - рассказал министр.
Напомним, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала для россии.