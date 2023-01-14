Глава Минюста ФРГ выступает против создания трибунала ООН для россии

«Есть много стран в Африке, которые говорят: если здесь что-нибудь случится, то Международный уголовный суд подойдет; но как только произойдет в Европе, вы хотите специальный трибунал», - сказал он.

Бушман также рассказал, что позиция федерального правительства по созданию трибунала еще не определена.

«Мы проводим эти обсуждения в тесной координации с нашими партнерами и привлекаем учреждения, которые уже проводят расследование», - рассказал министр.

Напомним, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала для россии.