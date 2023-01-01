Правительство Орбана снова поддержало рф – заявили, что большинство венгров против санкций

Правительство Венгрии рассказало о результатах общенациональных консультаций, согласно которым 97 процентов опрошенных венгров не поддерживают санкции против рф.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства страны Александра Сенткирали.

Она отметила, что санкции, введенные против рф за нападение на Украину, не остановили войну, но повлекли за собой и продолжают вызывать экономические трудности в Европе.

По ее словам, венгры в подавляющем большинстве отвергают нефтяные санкции и запланированные газовые санкции, а также ограничения на ядерную энергетику рф.

Результаты консультаций также показывают, что респонденты говорят четкое «нет» санкциям, которые еще больше повысят цены на продукты питания или положат дополнительный груз на европейский туризм, добавила Сенткирали.

«Результат консультаций является указателем для венгерских общественных деятелей, и мы будем работать над тем, чтобы он был услышан в Брюсселе. Это необходимо еще и потому, что вместо пересмотра санкционной политики хотят ввести новые санкции», - заявила спикер.

Сенткирали также сообщила, что около 1,4 миллиона человек высказали свое мнение во время консультаций. По ее словам, подробные результаты опроса будут опубликованы в ближайшее время.

«Сообщение консультаций четкое: нам нужно пересмотреть санкционную политику в Брюсселе. Нужны не ложные санкции, а скорейшие мирные переговоры. Правительство Венгрии будет работать над тем, чтобы обеспечить это», – заявила Сенткирали.

Напомним, как Орбан на закрытой встрече выступил с пророссийской речью, в которой критиковал Запад за поддержку Украины.