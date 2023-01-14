В Украине рассказали о предстоящей помощи от США для отечественной энергетики

США помогут Украине в восстановлении и развитии энергетического сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Гренголм в разговоре уделили особое внимание сотрудничеству в восстановлении украинской энергосистемы после массированных российских атак, вопросам ее укрепления и защиты от военных угроз, а также перспектив развития возобновляемой энергетики и внедрения технологий малых модульных реакторов.

Галущенко подчеркнул, что Украина стремится отстраивать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развитию зеленой энергетики и ее атомной составляющей как ключевой генерации.

«Наше видение: это постепенное замещение мощностей тепловой генерации, наиболее пострадавшей от российских атак, современными безуглеродными технологиями. Именно поэтому Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США по внедрению технологий малых модульных реакторов», – отметил Герман Галущенко.

Одним из инструментов достижения этих целей стороны отметили инициативу администрации США NetZero World. Украина присоединилась к ней на Климатическом саммите COP26.