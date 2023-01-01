«Следующие дни будут тяжелыми: Оккупанты ракетами атаковали энергообъекты и сети в шести областях Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты атаковали объекты генерации и электрические сети в шести областях Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут трудными. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии», - сообщил Галущенко.

В ДТЭК сообщили, что враг обстрелял две ТЭС, одна из них прекратила производство электроэнергии.