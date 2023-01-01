В Чехии на выборах президента экс-генерал НАТО обошел пророссийского кандидата, победителя определит второй тур

Петр Павел В Чехии по итогам первого тура выборов президента экс-генерал НАТО Петр Павел неожиданно обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, имя следующего президента определит второй тур.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Финал первого тура голосования оказался очень драматичным. С начала подсчета голосов в гонке лидировал Бабиш, однако когда начали поступать результаты голосования в больших городах, Павел вырвался в лидеры.

Отрыв между кандидатами – меньше процента. По подсчету 99,6% голосов избирателей, Павел лидирует с 35,34%, у Бабиша – 35,04%.

Примечательно, что Павел одержал убедительную победу среди избирателей Праги. Его поддержка в чешской столице даже превышает 50-процентный барьер, необходимый для избрания в первом туре.

Одна из главных претенденток на пост президента Чехии Дануше Нерудова, не прошедшая во второй тур и получившая почти 14% голосов избирателей, уже заявила о поддержке Павела ради его победы над Бабишем.

Следующий президент Чехии, заменяющий на посту действующего президента Милоша Земана, определится во втором туре через две недели.

По данным опросов, которые проводились в первый тур голосования, Павел побеждал Бабиша во втором туре с существенным отрывом.

Андрей Бабиш В должности главы правительства Бабиш не был ни антиукраинским политиком, ни откровенным «другом Путина». Но в статусе кандидата в президенты Бабиш существенно изменил риторику, пытаясь привлечь поддержку антиевропейского и лояльного к россии электората действующего президента Земана. В его риторике появились тезисы, что помощь Украине уже дорого стоила Чехии, и пора беспокоиться прежде всего о простых чехах, а уже потом – об Украине.

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, второго после генсека должности в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Североатлантического союза.

После этого с 2018 года Павел находился в отставке, приступив к подготовке к политической деятельности.

Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине – в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.

Напомним, действующий президент Чехии Малош Земан, ранее бывший пророссийским политиком, теперь помогает украинской армии. Он не может участвовать в выборах, потому что уже занимает пост президента второй срок подряд.