Президент Зеленский прокомментировал ракетный удар по многоэтажке в Днепре: «Весь мир знает, что и как способно остановить сеющих смерть»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетную атаку российских оккупантов по Украине, в результате которой был частично разрушен многоэтажный дом в Днепре. По словам главы государства, российский террор можно остановить, но для этого нужно оружие.

Об этом говорится в его традиционном вечернем видеообращении.

- Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштин, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов. В городе Днепре в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Удалось спасти десятки людей – раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Разбор завалов еще продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким, - сказал Зеленский.

По его словам, все службы сейчас работают в местах, куда попали российские ракеты.

- Из более 30 запущенных по Украине за день ракет более 20 было сбито. Это сотни спасенных жизней. Я благодарю за это наши Воздушные силы, наших зенитчиков и всех, кто помогает. К сожалению, есть попадание и в объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи самая сложная ситуация на Харьковщине и в Киевской области, - добавил Зеленский.