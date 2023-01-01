На попутках и с пулеметами: Восемь оккупантов со сватовского направления сбежали в россию

Россиянка рассказала своему брату, который находится на войне в Украине, что по сватовскому направлению, попутками, в Московскую область сбежала группа вооруженных оккупантов.

Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки в Telegram.

- Кстати, по вашему Сватовскому направлению, блин, ... сбежало 8 человек, они с пулеметами на попутках доехали до Московской области и сдались полиции, представляешь, - рассказала женщина.

Она также рассказала, что о ротации пока думать не время, ведь по ее словам по всем направлениям идет наступление, поэтому ротацию никто делать не будет, наоборот, в феврале планируют сделать новую волну мобилизации. В свою очередь оккупант рассказал ей, что на днях к ним уже прибыла новая волна мобилизованных.

- Здесь пригнали новых, кстати, одну посадку... они такие здесь только неделю: «А когда ротация?» – говорит военный рф.

Однако, по словам россиянина, ротации не было с момента как он прибыл в Украину на войну еще в начале.