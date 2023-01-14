Россия сорвала запланированный на сегодня обмен пленными

Также отмечается, что враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и нанес.

«Продолжается жестокая и кровавая война, начатая путинской россией. Как бы враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него очень болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных», – добавили в штабе.

Как известно, 14 января оккупанты совершили очередной массовый ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 25 из 38 ракет. Однп из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре, разрушив один подъезд. Известно про 5 погибших и 60 раненных.