По многоэтажке Днепра оккупанты ударили «убийцей авианосцев», такой же ракетой был уничтожен ТЦ в Кременчуге

Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
- Ракета, выпущенная по многоэтажке в Днепре – это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. В общей сложности 5 пусков этих ракет. Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге. Ракета с боевой частью 950 килограммов, называемая «убийцей авианосцев», предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту, – отметил Игнат.
Спикер также сообщил, что в субботу по Киеву и Харькову били зенитными ракетами, которые предназначены для поражения воздушных целей и очень опасны для населения.
- Почему это террористы, почему это изверги? Потому что начали зенитные ракеты, С-400 или С-300… Уже установлен тип ракет, которыми били по Киеву. Это те ракеты, которые бьют постоянно по восточным регионам нашего государства, это и Харьковщина, Николаевщина, Днепропетровщина страдает фактически каждый день от этих ракет. Уже с северного направления начались эти нападения. Почему мы называем это оружием террористов? Потому что ракеты предназначены для поражения воздушных целей с тысячами поражающих элементов для того, чтобы уничтожать самолет, ракету, БПЛА или вертолет. Эти обломки улетают на сотни метров, поражают мирное население. По городам стрелять – это чистая вода терроризм. Этими ракетами сегодня били по Киеву. И по Харькову тоже были в эти сутки удары именно этими комплексами, - добавил Игнат.