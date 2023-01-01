По многоэтажке Днепра оккупанты ударили «убийцей авианосцев», такой же ракетой был уничтожен ТЦ в Кременчуге

Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

- Ракета, выпущенная по многоэтажке в Днепре – это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. В общей сложности 5 пусков этих ракет. Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге. Ракета с боевой частью 950 килограммов, называемая «убийцей авианосцев», предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту, – отметил Игнат.

Спикер также сообщил, что в субботу по Киеву и Харькову били зенитными ракетами, которые предназначены для поражения воздушных целей и очень опасны для населения.