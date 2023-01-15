Оккупанты совершили более 740 атак на медицинские заведения Украины

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

В ООН отметили, что им удалось задокументировать не менее 745 атак россии на учреждения здравоохранения Украины.

Дикарло отметила, что это самое большое количество таких случаев среди всех войн 2022 года. Именно из-за этих действий рф была повреждена половина всех учреждений здравоохранения в следующих областях:

- Донецкая; - Николаевская; - запорожская; – Харьковская.

Все эти заведения не пригодны для использования.

Напомним, кафиры повредили и разрушили 94 спортивных объекта - сумма ущерба составляет 130 миллионов долларов.