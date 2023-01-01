ГосСМИ рф не сообщили о ракетном ударе по дому в Днепре, а пропагандистские тг-каналы написали, что это взорвался газ из-за украинской ПВО

Российские государственные СМИ РИА «Новости» и ТАСС не опубликовали ни одной новости о том, что РФ ударила ракетой по жилому дому в Днепре. В результате удара погибло уже девять человек, свыше 60 пострадали. Однако об этом не написало ни одно из государственных изданий. Не посвятило это ни строчки также издание «Вести» (входит в холдинг ВГТРК).

Об этом пишет издание «Инсайдер».

Другие провластные СМИ об ударе сообщили как о некоем взрыве с приписками, что это был «якобы ракетный удар со слов украинских властей». Например «Коммерсантъ» и перепечатавшие его «Газета.ру» и «Лента.ру». Чья эта «якобы ракета» не уточняется.

Отдельные ресурсы начали «отрабатывать» инфоповод иначе — доказывать, что никакого попадания ракеты не было. Провластное издание Readovka опубликовало «разбор» ситуации: в материале говорится, что виной всему — взрыв газа.

«Дом в Днепропетровске не мог «сложиться» в результате прилета ракеты — слишком серьёзные разрушения. Скорее всего взрыв газа, не нужно манипуляций тут. А вот причина одна — украинская ПВО вновь промахнулась».

Telegram-канал «Война с фейками», созданный сразу после февральского вторжения России на территорию Украины для пропагандистских целей, также заявил про взрыв газа. Взорвался он, по мнению авторов канала, потому что сработало украинское ПВО, так как российская ракета летела в сторону военного объекта. Несмотря на это, вину за взрыв Telegram-канал при этом возлагает на украинцев. Как работа ПВО могла привести к такому взрыву газа, что разрушилось полдома — не поясняется.