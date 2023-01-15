«Украина стоит крепко. Так же и мы»: Посольство США отреагировало на очередной массированный удар войск РФ

Посольство США в Украине выступило с заявлением после массированной атаки войск РФ по Украине 14 января.

Об этом пишет Радио Свобода.

«Еще одно утро, проведенное в укрытии от российских ракет, еще одно упоминание о стратегическом провале России в Украине. Поскольку ее силы несут большие потери на поле боя, Россия продолжает обстреливать города и гражданскую инфраструктуру. Украина стоит крепко. Так же и мы. Сегодня днем Россия продолжила свое безрассудное нападение на города и народ Украины. Именно поэтому мы приоритетно поддержали украинских специалистов ПВО и продолжаем сотрудничать вместе, чтобы обеспечить Украину тем, что нужно на поле боя и по всей стране», – цитирует посольство США посла Бриджит Бринк.

Как известно, россияне ударили по многоэтажному зданию в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. В результате по состоянию на 23.00 было известно о гибели 12 жильцов дома, среди которых 15-летняя девушка.