ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Идентифицировали российского командира, причастного к запуску ракеты по дому в Днепре

Уже 326-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

НН ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 14 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 января.

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00:45 В сети появилась информация о предполагаемых виновниках ракетных обстрелов многоквартирного жилого дома. Оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре ракетой Х-22, которую выпустили из бомбардировщика Ту-22М3, сообщил Telegram-канал «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами».

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что такой же ракетой летом 2022 года был нанесен удар по ТЦ в Кременчуге.

«Кто конкретно ответственен именно за попадание по многоэтажке? 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк . Дислокация: г. Шайковка. Командир полка: Олег Тимошин. В/Ч 33310. Позывной – 42492» , – говорится в сообщении.

На канале также обнародовали фото того же Тимошина.

00:35 Сегодня траур у оккупантов, облюбовавших школу в селе Стульнево Бердянского района. Поселившихся в классах российских захватчиков выкурили ВСУ, пишет Телеграмм-канал РИА-Мелитополь .

«После удачного прилета в 5 утра кучу рашистов уже фасуют по пакетам. Под завалами много трехсотых. Оккупанты окружили место прилета и, как всегда, пошли с обысками по домам. Ищут диверсантов. Так что обжарка русская в Запорожской области продолжается. Ждем детали потерь оккупантов от Генштаба ВСУ, пока рашисты собирают вместе ликвидированных военных» — пишет Телеграмм-канал.

00:25 В течение дня российские кафиры нанесли 63 удара по приграничной Сумщине. В результате обстрелов ранен гражданский. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Шалыгинское общество враг обстрелял из минометов, 14 прилетов. Хотинская община: противник вел минометный огонь, 14 прилетов, а затем россияне ударили из артиллерии, 10 прилетов. В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина. Он был во дворе и не успел спрятаться в укрытие, сообщил Живицкий.

Также полностью разрушены 2 частных дома, еще 2 - повреждены. Белопольское общество: 25 вражеских мин разорвались на пограничные. По Эсманьскому обществу россияне ударили из минометов, 6 прилетов.

00:15 В результате ракетных обстрелов войск РФ Кривого Рога Днепропетровской области один человек погиб, частично разрушен газопровод, повреждены дома, детские сады и школы, сообщил в Telegram начальник военной администрации города Александр Вилкул.

«Орки совершили очередные теракты. По Кривому Рогу было выпущено 5 авиационных управляемых ракет, 4 ракеты наши ПВО сбили. Одна попала в частный сектор. По уточненным данным, повреждено несколько десятков частных домов, три школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание. Частично разрушен газопровод. Обследование близлежащих территорий продолжается. Один человек (1989 г.р.) погиб», – сообщил Вилкул.

По его словам, также еще один человек 1975 г.р. имеет рану на лбу. На месте развернут штаб, работают все спасательные и аварийные службы, добавил Вилкул.

Криворожская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за ракетной атаки на Кривой Рог по факту «нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством», сообщили в прокуратуре. Продолжаются первоочередные следственные действия.

00:05 В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим. Как известно, 14 января, когда войска РФ нанесли по Украине очередной массированный удар, в Днепре российская ракета попала в жилой дом. Военные говорят, что это была крылатая ракета Х-22. В результате обрушился целый подъезд 9-этажного дома, в котором в общей сложности проживают более 1100 человек.

Власти предполагают, что военные России целились в ТЭС, а попали в дом. Число жертв может и дальше возрасти, поскольку спасательные работы, как ожидается, будут продолжаться всю ночь.