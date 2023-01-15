В ISW считают маловероятность вступление беларуси в войну против Украины

Риск повторного вторжения россии в Украину из беларуси оценивается как низкий, но возможный. Прямое же участие Минска в войне - очень маловероятно.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как доказательство, аналитики приводят заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева от 14 января о том, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на севере, достаточно для стабилизации границы.
«Наев добавил, что резервы Украины могут передислоцироваться в ответ на усиление угрозы со стороны белорусы», - указывают в отчете ISW.
Кроме этого, специалисты отмечают, что украинский Генштаб в очередной раз проинформировал, что на 14 января не замечал формирования ударной группировки российских войск на территории Беларуси.
Напомним, Пентагон не видит признаков того, что беларусь готовится вступить в войну .