В ISW считают маловероятность вступление беларуси в войну против Украины

Как доказательство, аналитики приводят заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева от 14 января о том, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на севере, достаточно для стабилизации границы.

«Наев добавил, что резервы Украины могут передислоцироваться в ответ на усиление угрозы со стороны белорусы», - указывают в отчете ISW.

Кроме этого, специалисты отмечают, что украинский Генштаб в очередной раз проинформировал, что на 14 января не замечал формирования ударной группировки российских войск на территории Беларуси.

Напомним, Пентагон не видит признаков того, что беларусь готовится вступить в войну .