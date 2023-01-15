Оккупанты закрыли въезд в Лисичанск и пропускают лишь людей с местной регистрацией

В захваченный Лисичанск Луганской области российские захватчики пропускают только тех людей, у которых есть местная регистрация.

Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в Facebook.

«Именно так – очередной город на Луганщине закрыт оккупантами. Пропускают туда только при наличии регистрации в Лисичанске», – говорится в сообщении.

По данным ОВА, на блокпостах захватчики возвращали людей из других городов даже с российскими паспортами.

Напомним, что россияне вводят «комендантские дни» в Токмаке и ближайших селах.