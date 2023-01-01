В ВСУ признали, что прошлые сообщения о сбитиях российских ракет Х-22 были недостоверными

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что сообщения о сбитии ракет X-22 на официальных страницах, которые случались в прошлом, были ошибочными.

Об этом он написал в комментарии к сообщению командования Воздушных сил в Facebook.

«Объясню, чтобы было ясно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми», – написал Игнат.

По его словам, из-за такой поспешности в сеть через официальные источники попали несколько недостоверных сообщений о сбитых ракетах Х-22 и даже С-300. Игнат добавил, что вынужден постоянно бороться с такими случаями.

«Информация, подаваемая на официальных ресурсах, в общем-то достоверна, но несколько недостоверных публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, это факт», – признал он.

Как известно, тема со «сбитием» российской ракеты Х-22 возникла после заявления советника ОП Алексея Арестовича. По его словам, ракета, попавшая в дом в Днепре, была подбита ПВО. Однако данную информацию опровергли в Воздушных Силах ВСУ. Там заявили, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.