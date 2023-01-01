Возлюбленный погиб на войне, осталась без дома, а родителей ищут: Выжившая девушка рассказала об ударе рф по многоэтажке в Днепре

23-летняя днепрянка Анастасия Швец, которую спасатели сняли с завалов дома между 6 и 7 этажом, рассказала, что от ее квартиры ничего не осталось. К тому же ей до сих пор не известно, что с ее родителями.

Прр это девушка рассказывает в Instagram, передает « Life.Pravda ».

«Почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям», – это слова 23-летней днепрянки Анастасии Швец, чьи фото на руинах уничтоженной российской ракетой квартиры облетели СМИ и соцсети.

Когда россияне ударили по многоквартирному дому в Днепре 14 января, Настя была в постели. Ее накрыло дверью.

По ее словам, части кухни, ванны, коридора и чулана – нет. Квартира практически разрушена до основания. Об этом свидетельствует и фото, на котором Настя сидит среди ванной комнаты, засыпанной бетонными стенами. В то время она ждала спасателей.

«Там пропасть, и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранился, я почти целая, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги», – пишет днепрянка.

Настя жила с родителями. Пока девушка не знает, выжили ли ее папа с мамой. Уверена, что к моменту, когда произошел взрыв, они находились на кухне.

«Я не знаю, где родители. Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда (вероятно, домашний питомец) уже нет. Он вряд ли выжил», – говорит девушка.

Настя подчеркивает, что не хотела для себя такой популярности. Сейчас она только хочет родителям.

«Вспоминаю глупые шутки отца сегодня, как с мамой фоткали щенков. Ели мамин Удон. Я стала популярной, хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Или я существую вообще?» – пишет она.

Происшедшая 14 января трагедия – не единственная, которую Настя пережила за последнее время. В сентябре девушка потеряла своего любимого – Владислава с позывным «Фотик». Мужчина защищал Украину на фронте.

«Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Власть, Фотика для собратьев и Котика для меня больше нет...я чувствовала, что он будет меня оберегать. У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не испытываю кроме большой пустоты внутри», – делится Настя.

В настоящее время девушка находится в больнице, ведь получила травмы в результате «прилета» ракеты РФ в ее дом. Каждый желающий может помочь Насте собрать деньги на новое жилье по ссылке, ведь квартиры ее семьи больше нет.