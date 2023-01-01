Из рф сбежал «вагнеровец», который рассказал о казнях в ЧВК – он просит убежища в Норвегии

В Норвегию из рф сбежал бывший наемник из ЧВК вагнера Андрей Медведев.

Об этом сообщает Gulagu.net.

Ранее он рассказал, что ему известно о десяти случаях, когда “вагнеровцы” казнили своих наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях Медведев командовал отделением, в котором служил Евгений Нужин, которого казнили вагнеровцы. Казнь Нужина кувалдой сделали показательной для якобы предателей. После разоблачений Медведева стала искать чвк вагнера.

Медведев смог покинуть территорию рф в районе населённого пункта Никель Мурманской области 12 января и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище. Под охраной Медведева доставили в Осло, где предоставили проживание в центре для нарушителей миграционного законодательства. В эти дни начинается процедура политического убежища и международной защиты.