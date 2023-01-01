Из рф сбежал «вагнеровец», который рассказал о казнях в ЧВК – он просит убежища в Норвегии

В Норвегию из рф сбежал бывший наемник из ЧВК вагнера Андрей Медведев.
Об этом сообщает Gulagu.net.
Ранее он рассказал, что ему известно о десяти случаях, когда “вагнеровцы” казнили своих наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях Медведев командовал отделением, в котором служил Евгений Нужин, которого казнили вагнеровцы. Казнь Нужина кувалдой сделали показательной для якобы предателей. После разоблачений Медведева стала искать чвк вагнера.
Медведев смог покинуть территорию рф в районе населённого пункта Никель Мурманской области 12 января и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище. Под охраной Медведева доставили в Осло, где предоставили проживание в центре для нарушителей миграционного законодательства. В эти дни начинается процедура политического убежища и международной защиты.
“Впервые из рф в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической организации wagner, который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян”, - говорится в сообщении.