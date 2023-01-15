Оккупанты используют Кинбурн для имитации контроля над международными транспортными путями, чтобы Николаевщину не включили в «зерновой коридор»

Российские оккупационные войска используют Кинбурнскую косу как плацдарм для выполнения боевых заданий по территориям Очаковской и Куцурубской общин.

Об этом 15 января в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.

— Они продолжают время от времени «наезжать» туда, чтобы выполнять боевые задания по противоположному берегу – Очаковской и Куцурубской общинах. Вчера они обстреляли из РСЗО, продолжают терроризировать мирное население, имитировать контроль над международными транспортными путями для того, чтобы не привлекать Николаевскую область под «зерновое соглашение», – рассказала Гуменюк.

При этом она добавила, что ответная работа ВСУ тоже достаточно мощная и не позволяет оккупантам на постоянной основе оставаться на территории Кинбурна.

— Поэтому они используют это как определенный плацдарм, откуда наносят поражение и затем так трусливо ретируются, - заявила Наталья Гуменюк.



Напомним, ранее в ВСУ объяснили, почему отдельное освобождение Кинбурнской косы не целесообразно.