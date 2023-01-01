«Лишь сумасшедший решится полезть в Полесский котел»: В Ровенской области заминировали пограничный периметр с беларусью

Ровенская область готова отразить возможное нападение со стороны беларуси. В регионе уже заменяли весь пограничный периметр с этой страной.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram .

Он отметил, что кроме полностью заминированного пограничного периметра север Ровенской области – это сплошные леса и болота.

«Лишь сумасшедший решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенской области превратится в кровавые болота, если россия откроет еще один фронт со стороны беларуси», – заверил глава ОВА.

Также на севере Ровенщины продолжают активно строить инженерные и фортификационные сооружения. Все 229 километров границы с беларусью укрепляются, чтобы враг не имел возможности пройти вглубь региона.

В регионе ежедневно оттачивают боевое согласование, навыки стрельбы и стратегии ВСУ, территориальная оборона, пограничные войска и добровольческие формирования каждой из 64 территориальных общин региона.

Напомним, в ISW считают маловероятным вступление беларуси в войну против Украины.