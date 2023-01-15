Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов усиление ПВО в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. В ходе переговоров они обсудили усиление украинского ПВО.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter .

Также министры обсудили санкции против российской ракетной промышленности и формулу мира.

«С начала войны Нидерланды своими действиями показали, что они придерживаются принципов и искренне поддерживают Украину на пути к победе», - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США работают над расширением помощи ВСУ от союзников.