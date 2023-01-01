Установлены имена 44 оккупантов из подразделения, которое обстреливает Украину ракетами и нанесло удар по Днепру

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15.01.2023 20:00

Установлены имена 44 российских военных из 52 гвардейского полка (Шайковка), причастных к террористическому акту – удару по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщает OSINT-сообщество Molfar.

Это тот самый авиационный полк, который совершил террористический обстрел ТЦ "Амстор" в городе Кременчуг 27 июня 2022 года. На данный момент неизвестно, кто в этот раз был в экипаже самолета, выпустившего ракету по Днепру.

Среди военных авиаполка, обстреливающего Украину ракетами, выделим:

- командир 52-го гвардейского авиаполка Олег Тимошин;

- командир экипажа Ту-22М3 Александр Васин, вероятно, один из летчиков, бомбивших ТЦ Амстор в Кременчуге;

- командир авиационного отряда Алексей Иваненко;

– временный командир в/ч 33310, полковник, командир экипажа Ту-22 М3 Андрей Самойлов;

- командир 52-го бомбардировочного полка Александр Щербинин;

– начальник группы руководства полетов Владимир Комаров.

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