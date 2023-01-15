Из Австрии в рф незаконно вывезли двух украинских подростков – ведется расследование

Чиновник австрийской земли Тироль без консультации с соответствующими украинскими органами отправил в москву двух несовершеннолетних украинцев – якобы с целью воссоединения семьи. Его деяния расследуют.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Der Standard.

Консульство Украины в Тироле, а впоследствии и посольство Украины проинформировали власть земли Тироль о том, что есть свидетельства того, что два украинских подростка в возрасте 16 и 17 лет были вывезены из Тироля в москву в рамках воссоединения семьи, при этом ответственные лица не проинформировали об этом украинские власти.

- Двое молодых украинцев сначала прибыли в Тироль в рамках помощи Украине и были размещены в детско-юношеском заведении. По имеющейся у нас информации, к делу был привлечен сотрудник Европейского института омбудсмена, также работающий в Ведомстве омбудсмена земли Тироль, - сообщил директор земельного бюро Герберт Форстер.

По его словам, сотрудник, очевидно, действовал по просьбе своего российского коллеги-омбудсмена. По его собственным заявлениям, у него была информация от российского посольства о том, что матери этих двух молодых людей уже находятся в рф и хотят воссоединения семьи. При этом неизвестно, находятся ли матери подростков в россии добровольно. Так же неизвестно, согласились ли сами молодые люди на выезд в рф.

- Шаги, предпринятые соответствующим сотрудником, были единоличными усилиями и не были скоординированы с землей Тироля, земля Тироля не была вовлечена в отправление. Мы ограничиваемся этими действиями, которые не были согласованы с компетентными органами Украины. Работник, о котором идет речь, был временно отстранен от работы, – сказал директор земельного бюро.

Земля Тироль находится в тесном контакте с официальными представительствами МИД, посольства Украины и прокуратуры, а также обещает всестороннюю поддержку и содействие в выяснении событий.