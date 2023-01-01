рф получила $16,7 миллиардов от экспорта удобрений, который не подпадает под санкции

Доход россии от экспорта удобрений для сельскохозяйственных культур вырос на 70% до 16,7 млрд долларов в 2022 году, несмотря на снижение объемов продаж, поскольку цены на питательные вещества резко выросли после 24 февраля.

Об этом сообщает Financial Times, пишет Экономическая правда.

"Согласно данным ООН, за первые 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений вырос на 70% до 16,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Статистика импорта от торговых партнеров москвы показывает, что в объеме продажи за границу упали всего на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года”, - говорится в сообщении.

Экспорт продовольствия и удобрений из россии освобожден от западных санкций, чтобы поддержать продовольственную безопасность, особенно для беднейших стран. москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.