«Однажды эти террористы придут и за вами», - Зеленский упрекнул россиян за трусливое молчание о трагедии в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, которые не осудили теракт своей армии – ракетный удар по жилому дому в Днепре.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Хочу сказать всем тем в россии – и из россии, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно всё видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка «переждать» то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать, - сказал Зеленский.