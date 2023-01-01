ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ нанесли удар по оккупантам в Севастополе

Уже 326-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 15 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 января.

Информация постоянно обновляется:

0:35 Deep State сообщает, что на спутниковой фотографии из Бахмута от 11 января видны два самых горячих места в городе: район дач и частный сектор возле свалки.

0:29 ВСУ нанесли удар по оккупантам в Севастополе, в частности по военному городку в Казачьей бухте.

00:16 Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что бои за Соледар продолжаются.

Она отметила, что Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Соледара.