Оккупанты увеличили темпы депортации украинцев в рф

Россияне продолжают вывозить украинцев с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Режим путина увеличивает темпы депортации украинцев из ВОТ под видом «эвакуации». Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская областей и Краснодарского края рф. По доброй русской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития.

Все больше людей депортируется из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. Отметим, что для создания основания так называемой эвакуации россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную «эвакуацию», – говорится в сообщении.