Россия хочет за полгода перехватить инициативу в войне, – ISW

Россия хочет перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины, а президент рф владимир путин меняет подходы ведения войны.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В отчете военные аналитики отмечают, что кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.
В ISW перечислили неудачи россии в войне против Украины. В частности, за последние 11 месяцев рф не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.
Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или Херсон.
Эксперты отмечают, что российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала сергея суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал кремль.
Ввиду того, что путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны, убеждены в ISW.
В частности, институт заметил развитие таких направлений в ведении войны рф:
Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.
Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования – это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 бросить на фронт неподготовленный личный состав.
Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу.
Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством министерства обороны рф и назначил командующим военными действиями начальника российского генштаба валерия герасимова.
Кремль усиливает подготовку русского информационного места для поддержки войны.
В ISW отмечают, что усилия кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не взаимоисключают с усилиями москвы по созданию условий для затяжной войны.