Россия хочет за полгода перехватить инициативу в войне, – ISW

Россия хочет перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины, а президент рф владимир путин меняет подходы ведения войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете военные аналитики отмечают, что кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.

В ISW перечислили неудачи россии в войне против Украины. В частности, за последние 11 месяцев рф не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.

Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или Херсон.

Эксперты отмечают, что российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала сергея суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал кремль.

Ввиду того, что путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны, убеждены в ISW.

В частности, институт заметил развитие таких направлений в ведении войны рф:

Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.

Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования – это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 бросить на фронт неподготовленный личный состав.

Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу.

Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством министерства обороны рф и назначил командующим военными действиями начальника российского генштаба валерия герасимова.

Кремль усиливает подготовку русского информационного места для поддержки войны.

В ISW отмечают, что усилия кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не взаимоисключают с усилиями москвы по созданию условий для затяжной войны.