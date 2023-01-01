В беларуси начались масштабные авиационные учения с рф

На территории беларуси 16 января стартовали совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил рб и рф

Об этом сообщает министерство обороны беларуси.

«Стартовало совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)», – говорится в сообщении минобороны рб.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что для проведения учебы задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил беларуси.

Главной целью учений в белорусском минобороны назвали повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Россияне и белорусы планируют отработать: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы; авиационную поддержку группировок войск; высадку тактического воздушного десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых.