На выходных на Кременском и Бахмутском участках Донбасского фронта продолжались ожесточенные бои. ВСУ продвигаются в направлении Кременной.

Об этом сообщается в сводке британской разведки.

По данным британской разведки, по состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, севернее Бахмута, несмотря на продолжение штурма вагнеровцев

«Бои вокруг Кременной характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная», - говорится в утреннем заявлении британской разведки.

Аналитики указывают, что за последние шесть недель и рф, и Украина достигли тяжелых, но ограниченных достижений в разных секторах на этом участке фронта.

При таких обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование новых боеспособных подразделений, которые могут использовать тактические успехи для осуществления операционных прорывов.