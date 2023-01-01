ВСУ продолжают продвигаться в Кременную, – британская разведка

На выходных на Кременском и Бахмутском участках Донбасского фронта продолжались ожесточенные бои. ВСУ продвигаются в направлении Кременной.
Об этом сообщается в сводке британской разведки.
По данным британской разведки, по состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, севернее Бахмута, несмотря на продолжение штурма вагнеровцев
«Бои вокруг Кременной характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная», - говорится в утреннем заявлении британской разведки.
Аналитики указывают, что за последние шесть недель и рф, и Украина достигли тяжелых, но ограниченных достижений в разных секторах на этом участке фронта.
При таких обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование новых боеспособных подразделений, которые могут использовать тактические успехи для осуществления операционных прорывов.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 16 January 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LO82vM2DDX— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 16, 2023