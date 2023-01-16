Украинские военные прибыли в США для обучения на комплексе Patriot

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16.01.2023 10:44

Украинские военные прибыли в США для обучения американскому комплексу противовоздушной обороны Patriot.

Кадры прибытия украинских военных были опубликованы журналистами Fox News.

Учения будут проходить в Форт-Силле в штате Оклахоми, где американские военные проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию ЗРК Patriot.

В первую группу входит от 90 до 100 украинских военнослужащих. Именно столько людей нужно для обслуживания одной батареи Patriot, в состав которой входят восемь пусковых установок и вспомогательное оборудование и системы.

Напомним, как в ВСУ заявили, что украинские специалисты будут осваивать Patriot максимально быстро .

Фотофакт