Против депутата госдумы рф начали новое производство за личное участие в войне и призывы к уничтожению миллионов украинцев

СБУ собрала дополнительные материалы и приступила к новому уголовному производству в отношении депутата государственной думы рф Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

С начала полномасштабного вторжения он регулярно приезжал в временно оккупированную часть Донецкой области. Там чиновник вошел в состав российской группировки боевиков «Интернациональная бригада «Пятнашка»».

Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных «ньюзмейкеров» кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта.

Кроме этого, развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии россии против Украины.

Во время пропагандистских мероприятий Журавлев публично призвал к активизации так называемой «денацификации» и уничтожению двух миллионов украинцев.

Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донбасса вступать в оккупационные группировки страны-агрессора.

Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании госдумы рф о признании кремлем независимости самопровозглашенных «л/днр».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 260 – участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; ст. 436 – публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта.

Служба безопасности проводит комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.