Николаевские морпехи показали, как уничтожили штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

В Донецкой области николаевские морпехи уничтожили на Авдеевском направлении штурмовую группу рашистов, которые в очередной раз «совершили шаг доброй воли».

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Уничтожил российских солдат расчет СПГ-9 роты огневой поддержки николаевских морпехов. Отметим, что в этом случае противотанковый гранатомет использовали в качестве миномета или гаубицы, когда нанесли удар по оккупантам. СПГ установили на пикап, благодаря чему морпехи могут оперативно менять огневые позиции.