СБУ установила российских оккупантов, нанесших ракетный удар по многоэтажке в Днепре

СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:
▪️ командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;
▪ командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;
▪️ начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978;
▪️ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;
▪️ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985;
▪️ инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980.
После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет поставлено в известность о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.
– Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает «пуск», кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И оно непременно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его, – отметил глава СБУ Василий Малюк.