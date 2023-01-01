СБУ установила российских оккупантов, нанесших ракетный удар по многоэтажке в Днепре

СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

▪️ командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения; ▪ командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения; ▪️ начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978; ▪️ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года; ▪️ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985; ▪️ инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980.

После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет поставлено в известность о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.