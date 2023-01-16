У россии могут быть сотни ракет Х-22, часть их она получила от Украины как долги за газ

российские оккупанты могут иметь сотни ракет Х-22, которой было разрушено здание в Днепре, а часть их Украина отдала рф сама как оплату долгов за газ.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, передает Лигабизнесинформ.
По его словам, запасы ракет Х-22 у россиян могут составлять сотни — он отметил, что раньше у Украины также были их на вооружении. Часть передали россии в виде оплаты долгов за газ, другую часть утилизировали и порезали на металлолом.
Игнат напомнил, что ракеты Х-22 невозможно сбить находящимися на вооружении ВСУ средствами противовоздушной обороны, а поразить их могут западные системы, способные сбивать баллистические ракеты.
- ракета скоростная, летит она в верхних слоях атмосферы, до 4000 км/ч. Перед заходом на цель резко опускается вниз – фактически как баллистика может использоваться следующим образом. Нужные средства, такие, как нам, надеюсь, предоставят в ближайшее время наши западные партнеры: Patriot, а также заявления о передаче Украине в будущем комплексов SAMP-T, — сказал он.