Перед вторжением в Украину российские олигархи активно переписывали активы на партнеров и детей, чтобы спастись от санкций

Российские олигархи перед вторжением рф в Украину 24 февраля 2022 года переводили активы на своих детей и деловых партнеров, чтобы вывести их из-под санкций.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на доклад FinCen (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, бюро в составе Министерства финансов США).

«Этот Анализ финансовых тенденций описывает финансовые данные о движении российских средств, связанных с российскими олигархами, примерно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину, включая вероятные попытки российских олигархов и элит скрыть свои активы, собственность и финансовую деятельность», - говорится в отчете.

В FInCen обращают внимание на то, что примерно в период неспровоцированного военного вторжения россии в Украину в конце февраля 2022 г. несколько российских олигархов передали бенефициарное право собственности на свои компании, трасты или счета своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам.

При этом некоторые из действий по передаче прав собственности прошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением, в том числе санкций со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, Великобритании и других стран.

«Финансовые учреждения отметили, что передача прав собственности может потенциально помочь олигархам избежать санкций или возможного ареста активов правоохранительными органами. Несколько олигархов прислали большие денежные переводы своим детям, в том числе обучающимся в США, и эти переводы финансировали крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США. Один российский олигарх был связан с несколькими подставными компаниями в отчетности из открытых источников, и передал право собственности на несколько из этих компаний своим деловым партнерам примерно во время вторжения, возможно, во избежание потенциальных санкций», - говорится в отчете.

«Например, одна из кипрских компаний олигарха была передана бизнес-партнеру 24 февраля 2022 года, в день неспровоцированного военного вторжения России в Украину. Российский олигарх также совершил подозрительные переводы, которые, как считается, представляют собой потенциальное перемещение или передачу активов, таких как предметы искусства, самолеты, яхты или другое контролируемое им имуществом. Бывшая жена олигарха и несколько его известных партнеров осуществили некоторые из этих переводов в качестве платы за содержание или обслуживание его активов или имущества. В марте и апреле 2022 года олигарх передал бенефициарное право собственности на несколько трастов и предприятий своим детям», – говорится в отчете.

FinCen не называет имен российских олигархов, а также суммы, которые они перевели перед войной во избежание санкций.

Напомним, как из порта в Хорватии исчезла подсанкционная яхта российского олигарха Усманова.