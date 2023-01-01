В российской глубинке построят завод по производству дронов – местные боятся, что по нему ударят ВСУ

Жители Ижевска в Удмуртии (рф) протестуют в сети против переоборудования ТРЦ на северо-востоке города в завод по сбору военных беспилотников, предположительно "Герань-2"/Shahed-136. Они боятся, что по нему будет нанесен удар.

Петиция с призывом не допустить этого в жилой застройке опубликована на сайте Change.org, пишет Лига.net.

Автор петиции пишет, что местные власти намерены перестроить ТРЦ "Италмас" (владелец – якобы Александр Захаров, главный конструктор Zala Aero, дочки концерна "Калашников") в предприятие ВПК. Еще летом 2022 года стало известно, что ТРЦ хотят перевести "на военные рельсы" и до конца января арендаторы якобы должны освободить помещение.

"Это фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень, которую видно даже из космоса. Он дает координаты для террористов, диверсантов и вредителей", - переживает россиянин и призывает человека, который на весь мир рассказывает, где будет секретный завод", "увезти быстро и надолго, как в советское время".

Инициатор протестной кампании пишет, что "то, что здесь происходит – либо жадность, либо диверсия против россии, ее народа и его безопасности".

От Ижевска до ближайшей свободной от оккупантов территории Украины – около 1300 км. Петицию подписали около 2500 человек.