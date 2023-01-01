СБУ задержала еще одного поклонника шария, призвавшего к захвату власти и уничтожению украинцев

В Хмельницкой области задержали местного жителя, который позиционировал себя как представитель прокремлевского движения «народовластие», массово распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины и оправдывал преступления рашистов. Кроме этого призвал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти.

Об этом сообщили в СБУ.

Вместо военно-гражданских администраций региона он предлагал сформировать подконтрольные Москве псевдогосударственные учреждения.

Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях.

В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал Ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене.

Такими действиями провокатор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины.

В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков должность в местной оккупационной администрации.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.