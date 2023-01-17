рф могла депортировать из Украины от 260 до 700 тысяч детей, - эксперт

По разным оценкам, россия могла депортировать в не менее 57 регионов рф от 260 тысяч до 700 тысяч украинских детей.

Об этом на презентации аналитического отчета "Депортация граждан Украины..." рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская, пишет Укринформ.

- Дети, которые были депортированы в рф, это не одна какая-то группа под названием "дети". Их количество варьируется, очень трудно определить, поскольку россия не предоставляет доступ к этому процессу, их депортации, ни Украине, ни международным организациям. Поэтому мы не знаем точное количество детей. По разным данным, это от 260 тысяч до почти 700 тысяч украинских несовершеннолетних. Следует подчеркнуть, что большинство этих детей были перемещены вместе с законным представителем. Это не так, как пытаются изобразить (россияне), что эти дети без сопровождения. Нет, большая часть с родителями, хотя это никак не умаляет преступление рф относительно депортации и геноцида, - сказала Рашевская.

Она подчеркнула, что в результате фильтрационных мероприятий определенное количество детей могло оказаться на территории россии без родителей или законного представителя, из-за того, что их родственники были задержаны во время фильтрации или убиты оккупантами.

Также среди детей, которых россия принудительно вывезла из Украины, есть дети из приютов. Среди депортированных несовершеннолетних есть дети с инвалидностью или ментальными расстройствами, которые также имеют родителей или родственников.

По словам Рашевской, рф депортирует детей по меньшей мере в 57 регионов, в том числе отдаленные - Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан.