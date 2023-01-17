Секретарь СНБО считает, что россия попытается пойти в наступление 24 февраля

россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает NV.

Украина постоянно готовится к возможному наступлению. Секретарь СНБО отметил, что для россиян 24 февраля – сакральная дата.

– Это может быть годовщина. Для них эти даты являются сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся, – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский каждый день общается со своими иностранными коллегами, обсуждая с ними оружие, которое они могут предоставить ВСУ.

– Первый вопрос, с которого начинается разговор, и которым заканчивается, это оружие, – отметил Данилов.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной. Того же мнения и в Пентагоне.