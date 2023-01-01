ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты планируют захватить Донбасс до марта – ГУР считает, что у них ничего не получится

Уже 327-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 16 января, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 17 января.
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00:41 россияне поставили цель захватить Донбасс до марта, считают в Главном управлении разведки.
– Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении – это Донбасс. Очередные сроки, которые путин определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, и Герасимов опускает эти цели уже ниже - это цель захвата Донбасса и формирование там определенной зоны безопасности уже к марту, - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
По его словам, это не первые сроки, которые поставили россияне. Каждый раз эти сроки переносились.
– Вот уже год будет с начала полномасштабного вторжения и год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз, – отметил Андрей Юсов.
00:35 Украинский беспилотник подобрал на поле боя вражескую радиостанцию.
00:27 В Беларуси сейчас насчитывается около 11 тысяч российских военных, но постоянно идет их ротация.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.
- На сегодняшний день мы не фиксируем увеличение группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости к нашей границе. На сегодняшний день количество войск рф на территории Беларуси составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. Однако данная цифра ежедневно меняется из-за того, что сейчас как раз происходит ротация подразделений рф, а именно 2-я мотострелковая дивизия выходит на территорию россии в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену приходит 6-я мотострелковая дивизия. Поэтому каждый день цифра меняется, но мы это держим на постоянном контроле, - сообщил Дейнеко.