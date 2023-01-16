Все российские убийцы, каждый, кто совершает ракетный террор - получат приговоры, - Зеленский

Ракетный удар россии по дому в Днепре подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание, – сказал Зеленский.

Также он призвал страны Запада ускорить военную помощь Украине.

- То, что произошло в Днепре, то, что россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции по защите Украины и свободы. И ускорить принятие решений.