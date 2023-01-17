В Сербии пообещали разобраться с вербовкой оккупантами наемников для войны против Украины

В Сербии проверяют информацию о возможном участии граждан на стороне россии в войне против Украины.

Об этом заявил глава МВД Сербии Милош Вучевич, сообщает «Радио Свобода».

Вучевич отметил, что Сербия стремится к урегулированию войны в Украине и во всем мире.

«Наша страна очень четко заявляет, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет за собой правовые последствия», - отметил глава сербского МВД.

Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне рф начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российской соцсети «ВКонтакте» появились фото с якобы прибывшими в Запорожскую область сербскими боевиками.

В сообщении «ВКонтакте» утверждалось, что сербы приехали в Украину в нарушение закона и якобы вступили в так называемый «батальон имени Павла Судоплатова». В то же время в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину «помогать братьям».

Личность одного из присутствующих на видео «Радио Свобода» смогло установить – речь идет об Андрее Родионове, основателе движения «Русско-славянское воссоединение и возрождение» (RUSOV), цель которого – создание «федеративного славянского государства во главе с Великой Россией».

Сам Родионов часто бывал в Сербии и давал интервью местным СМИ, а недавно заявил, что по его приглашению двое сербов вступили в ряды российской армии в Украине.

EU, USA и UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM В БЕГОГРАДЕ: док они finansiraju odbranu Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina в качестве шефа BIA с заветком da BIA ne smeta Putinovom regrutovanju u 🇷🇸

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Напомним, как в Центре национального сопротивления рассказали о вербовке наемников на Балканах, также сообщалось, что вербовкой занимаются Деян Берич и Жика Радоич.