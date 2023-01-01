Британская разведка указала на то, что рф сознательно запустила по Днепру ракету, которая не предназначена для наземных целей

Британская разведка указала на неточность ракеты Х-22, запущенной россией по жилому дому в Днепре, и напомнила, что такие ракеты уже приводили к массовым жертвам среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В Минобороны Британии обратили внимание, что 14 января 2023 года россия возобновила ракетные удары дальнего радиуса действия по объектам украинской инфраструктуры, впервые примерно за 15 дней. Как и во время предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, россия прежде всего пыталась поразить украинскую электросеть.

«Большая противокорабельная ракета AS-4 KITCHEN (классификация НАТО, советское название – Х-22, – ред.), запущенная из среднего бомбардировщика Ту-22М3 BACKFIRE, с высокой вероятностью попала в жилой дом в Днепре, что привело к гибели по меньшей мере 40 людей», – говорится в обзоре.

«Россия ложно заявила, что за это ответственна украинская ракета ПВО», – заявила британская разведка.

В ведомстве отметили, что Х-22 известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности.

«Подобное оружие было ответственным за другие инциденты с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе за удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года», - напомнили в Минобороны Британии.

По мнению британской разведки, ракеты Х-22 непригодны для высокоточных ударов, и доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия более глубока.

«Вполне вероятно, что она пытается динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке причиненного ущерба», – говорится в обзоре.

Как известно, российские оккупанты могут иметь сотни ракет Х-22, а часть их Украина отдала россии сама как оплату долгов за газ. В то же время у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. А сообщения о сбитии ракет X-22 на официальных страницах, которые случались в прошлом, были ошибочными.