«Говорили, что маме я не нужен»: 12-летний житель Мариуполя рассказал, как попал в фильтрационный лагерь россии

Украинский 12-летний мальчик Саша рассказал, как в фильтрационном лагере россияне говорили ему, что он маме не нужен и что она за ним не придет, потому что находится в плену.

Об этом он рассказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает Lb.ua.

– Я в начале войны жил с мамой (Козловой Снежаной Михайловной) и сестрой (Козловой Викторией Семеновной), и 24 марта попал под обстрел. Я получил ранение под глаз. Мы пошли с мамой искать украинских военных, чтобы они увезли нас на комбинат Ильича, где были фельдшеры. У наших военных заканчивались боеприпасы и уже завод окружили. Россияне сказали сдаваться. Они нас вывезли на КамАЗах и увезли в фильтрационный лагерь, - рассказал мальчик.

Он рассказал, что его от мамы забрали и даже не дали попрощаться.

– Потом я спрашивал, куда меня везут? Они сказали в детский дом, что потом меня усыновят другие. Я говорил, что у меня есть бабушка, что она в Украине и что я хочу к ней. Они не разрешали. Они увезли меня в Донецкую областную травматологию и там мне лечили глаз. У меня был номер бабушки, я попросил у друга по палате телефон и по вайберу связался с бабушкой и сообщил, где я. Она принялась собирать документы, чтобы меня забрать, - рассказал мальчик.

Россияне говорили парню, что он маме не нужен и что она не приедет, потому что мама в плену.