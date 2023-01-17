В россии предлагают забирать имущество у «иностранных агентов» за критику войны

Депутатам госдумы россии предложили внести изменения в Уголовный кодекс, которые позволяли бы конфисковать в пользу государства имущество так называемых «иностранных агентов». Соответствующее обращение по имени спикера русской думы Вячеслава Володина внес Фонд защиты национального исторического наследия.

Вот что говорится в документе, цитируемом российской «Медузой» .

Издание пишет, что директор фонда Александр Карабанов заявил, что на территории россии и за ее пределами находятся медийные лица, а также граждане со статусом «иностранного агента», которые «по своим личным убеждениям или за денежное вознаграждение, поступающее от иностранных спецслужб, позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях вооруженных сил России или открыто призывают к внутренним беспорядкам, критикуя решения, принимаемые руководством страны». По его мнению, это «нарушает принципы национальной безопасности и принципы социальной справедливости».

В обращении он отмечает, что многие граждане россии якобы поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс, позволяющих конфискацию имущества у этой категории граждан и изъятие его в доход государства.

Карабанов добавил, что изъятие имущества у «иноагентов», должно «помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития», а также станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для граждан, имеющих осознанную позицию.

Как известно, спикер госдумы россии Вячеслав Володин предлагал лишать имущества россиян, покинувших страну и критикующих войну и российские власти.

Что же касается директора Фонда защиты исторического наследия Александра Карабанова, то он известен, например, такими инициативами: просил завести дело об оскорблении чувств верующих на певицу Клаву Коку за выступление на фоне храма в мини-юбке, а также потребовал признать «иноагентом» певца Валерия Меладзе, ответивший на лозунг «Слава Украине» на корпоративе в Дубае.