В Латвии думают оставить повышенные меры безопасности на границе с Беларусью на постоянной основе

Правительство Латвии допускает изменения в законодательство для «нормализации» усиленных мер безопасности на границе с Беларусью, для задействования которых сейчас требуется режим чрезвычайной ситуации.

Как пишет «Европейская правда», со ссылкой на Delfi , об этом в комментарии СМИ сказал премьер Кришьянис Кариньш.

По его словам, доклад о необходимых изменениях в регулировании на территориях вблизи границы с Россией и Беларусью будет рассмотрен во вторник.

Минюст Латвии советует больше не объявлять режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, в то время как в МВД считают, что его следует продолжить.

Кариньш отметил, что последние полтора года ситуация на латвийско-белорусской границе почти неизменна, мигранты, надеющиеся попасть в ЕС через территорию Беларуси, и дальше пытаются незаметно пересечь границу.

Кришьянис Кариньш считает, что так может продолжаться еще очень долгое время, поэтому стоит подумать о долговременном регулировании для этих новых реалий, чтобы для поддержки мер не нужен был режим чрезвычайной ситуации.

Поскольку этот пакет еще не был разработан, на этот раз режим чрезвычайной ситуации, скорее всего, продолжат.

Лидер парламентской фракции «Объединенного списка» в своем выступлении упомянул, что если в августе 2022 года пограничники развернули на границе около 300 человек, которые пытались нелегально пересечь, то в декабре - более тысячи.